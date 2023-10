Eerste nederlaag Sudosa-Desto, tegen debutant te afhankelijk van Paula Boonstra

VOLLEYBAL - Na twee zeges op rij waren de verwachtingen hooggespannen in Sporthal Olympus, maar afgezien van de derde set waren de dames van Sudosa-Desto niet opgewassen tegen nieuwkomer Activia. De formatie uit het Brabantse Sint Anthonis was met 22-25, 20-25, 26-24 en 18-25 te sterk.

Door de nederlaag is Sudosa-Desto de (gedeelde) koppositie in de Eredivisie kwijt. Landskampioen Sneek (komende woensdag in Friesland de tegenstander van het team van trainer/coach Mark Afman) is na drie duels de enige lijstaanvoerder. Sneek heeft 7 punten uit 3 duels. Daaronder staan Zwolle, Sudosa-Desto en Utrecht met 6 uit 3.

Zonder Manon Tollebeek

De eerste set startte nog prima voor de thuisploeg, die het opnieuw moest stellen zonder Manon Tollebeek. Één van de twee Assense kanonnen (naast Paula Boonstra) raakte vlak voor de competitiestart geblesseerd aan haar enkel. Dat gemis was tegen Dynamo (3-1 winst) en Voltena (0-3 zege) nog op te vangen, maar niet tegen Activia. De promovendus en debutant op het hoogste niveau had de eerste twee duels van het seizoen dan wel verloren, maar de nederlagen tegen gerenommeerde ploegen als Zwolle en Utrecht waren ingecalculeerd.

Zonder Tollebeek ging het aanvankelijk nog crescendo. Sudosa-Desto nam het initiatief en liep al snel uit naar een voorsprong van vier punten (7-3). Die voorsprong bleef er tot 15-14, waarna de bezoekers erop en erover gingen. Met name de lange rally's leverden punten op voor Activia, die in Kim Verkerk en Jil Lamers ijzersterke afmakers had.

De thuisploeg stribbelde dankzij Boonstra nog wel even tegen bij 21-22 en 22-23, maar de setwinst ging naar Activia.

Wisselen zonder succes

De tweede set werd van begin tot eind gedomineerd door de Brabantse formatie, wat Afman ook probeerde. Hij wisselde (niet alleen qua speelsters, maar ook qua posities) wat hij kon, maar tevergeefs: 20-25.

Steun van publiek

Onder aanvoering van Boonstra en de steun van het thuispubliek pakte Sudosa-Desto knap de derde set (26-24), maar het bleek een korte opleving. Set 4 was nauwelijks onderweg toen Activia al een 1-8 voorsprong te pakken had. Dankzij een sterke servicebeurt van Eline Mosselaar kwam Sudosa-Desto nog terug naar 10-10, maar daarna pakte Activia het initiatief en was het team van trainer/coach Michael Beugelsdijk verdedigend oppermachtig. Met 18-25 ging de zege verdiend naar Activia.