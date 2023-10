Collin Veijer finisht opnieuw als vierde op kletsnat Phillip Island

MOTORSPORT - Moto3-coureur Collin Veijer (18) uit Staphorst is vannacht tijdens de Grand Prix van Australië opnieuw als vierde gefinisht. Ook tijdens de races in Oostenrijk en vorig weekend in Indonesië deed hij dat.

Veijer mocht op het koude en kletsnatte circuit van Phillip Island vanaf de zesde plaats vertrekken. Na een goede start maakte hij lang deel uit van een kopgroep van vijf. Maar met nog zeven rondes te gaan moest de WK-debutant uit Staphorst de eerste vier coureurs laten gaan. En nadat de Spanjaard Adrian Fernandez in leidende positie onderuit ging, bleven er nog drie man over voor het podium.

De zege ging naar de Turk Deniz Oncu. Hij hield de Japanse teamgenoot van Veijer, Ayumu Sasaki, achter zich. Joel Kelso reed in zijn thuiswedstrijd naar de derde plaats. Veijer finishte solo als vierde.

Door deze prestatie handhaaft de coureur uit Staphorst zich op de twaalfde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.

Moto2-race afgebroken

In de Moto2-klasse reed Bo Bendsneyder uit Rotterdam naar de achtste plaats. De wedstrijd werd in verband met de regen al vroeg afgebroken. Omdat nog geen tweederde van de race was verreden, werd ook maar de helft van het aantal WK-punten toegekend.

De zege ging daar naar de Italiaan Tony Arbolino. Hij hield de Fransman Aron Canet en Fermin Aldequer uit Spanje achter zich.

Zonta van den Goorbergh en Barry Baltus van het Fieten Olie GP Team kwamen allebei in de derde ronde ten val.

Sprintrace MotoGP afgelast

De MotoGP-race werd uit voorzorg al een dag eerder verreden en werd een prooi voor de Fransman Johann Zarco. Hij pakte na twaalf tweede plaatsen z'n eerste zege in de koningsklasse. De sprintrace, die afgelopen nacht gepland stond, is vanwege het slechte weer afgelast.