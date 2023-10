Unitas ongelukkig onderuit bij Uni Verde

''Er had zeker meer ingezeten voor ons, want we waren in de eerste helft gewoon de bovenliggende partij'', vertelde Smeenge.

''Uiteindelijk kregen we in de dying seconds een penalty tegen en dat was niet nodig geweest, maar het heeft ook te maken met een stukje ervaring in onze ploeg. In een time-out probeerde ik het plan nog te wijzigen, maar het pakte helaas niet goed uit voor ons.'' Unitas bivakkeert na de nederlaag op de zesde plek van de ranglijst.