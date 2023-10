SVBO, Titan en Actief door naar volgende bekerronde

VOETBAL - SVBO, Titan en Actief zijn door naar de volgende bekerronde. SVBO moest daarvoor diep door het stof, want na een 2-2 eindstand in de reguliere speeltijd kwam de volgende ronde in Emmeloord pas na strafschoppen in zicht.

SC Emmeloord - SVBO 2-2



De ploeg van SVBO-trainer Peter Timmer had wel het geluk dat het de 1-0 voorsprong op slag van rust cadeau kreeg dankzij een eigen doelpunt van SC Emmeloord. De minimale voorsprong bleef ook in de tweede helft lang in stand en daarmee leek een overwinning in zicht, maar in de slotfase kwam de thuisploeg alsnog op gelijke hoogte en nam daarna zelfs leiding. In de absolute slotfase toonde SVBO toch nog veerkracht dankzij een treffer van Ronald Gerrits. ''We hebben het over onszelf afgeroepen, want we hadden halverwege al met 4-0 voor kunnen staan. Gelukkig schoten we alle strafschoppen wel raak'', vertelde Timmer.

Ruinen-Titan 2-3

Derdeklassers Ruinen en Titan moesten onderling uitmaken wie zich zou plaatsen voor de volgende bekerronde. Titan besliste de wedstrijd, maar groot waren de verschillen niet: 2-3. Het team van Ruinen-trainer Bart Ester kwam al na tien minuten op achterstand dankzij een treffer van Patrick Luiten, maar het antwoord van de thuisploeg volgde enkele minuten later via Jurjen de Jonge. In de tweede helft liep Titan dankzij treffers van Harmjan Moesker en Roy Super verder uit en leek het duel gespeeld, maar Sander ter Meer bracht de spanning halverwege de tweede helft volledig terug. Voldoende om de volgende ronde te bereiken was het net niet en dat was een teleurstelling blikte Ester terug. ''Ik denk dat dit wel een terechte einduitslag is, maar het is natuurlijk jammer dat we niet door zijn. Voor de neutrale toeschouwer was dit zeker een mooie wedstrijd, maar Titan is denk ik toch een maatje te groot voor ons.''

Wacker - Actief 1-2