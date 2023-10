Germanicus blaast EHS'85 omver en bekert door

VOETBAL - Germanicus plaatste zich vanmiddag eenvoudig voor de tweede ronde van de noordelijke districtsbeker. In Emmen werd EHS'85 in eigen huis met 1-7 verslagen. Kain Hoogeveen scoorde drie keer.

Tweede klasser Germanicus is de competitie goed begonnen met negen punten uit drie duels, terwijl het gepromoveerde EHS'85 een keurige middenmoter is in de 3e klasse B.