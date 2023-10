Hurry Up verliest bij LIONS

Hurry Up-trainer Sven Hemmes was ontevreden met het eindresultaat, maar wel tevreden over het spel dat zijn team speelde. ''Je maakt afspraken met elkaar en die werden goed uitgevoerd alleen leidde het niet tot het gewenste resultaat. Als we achteruit moesten waren we kwetsbaar en daar maakte LIONS heel effectief gebruik van. Ondanks de nederlaag heb ik ook goede dingen gezien. Boris Tot kwam uitstekend voor de dag en de goede dingen moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd.''



Hurry Up bezet momenteel de zevende plek van de ranglijst in de BENE-league. Volgende week speelt Hurry Up in eigen huis tegen HC Visé BM.