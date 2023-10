Veel goals, één gelukkige Gietenaar en een boze grensrechter: Bekijk nu aflevering 7 van Onze Club

VOETBAL - Negentien Drentse clubs hebben zich geplaatst voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. Daarbij verrassend genoeg geen VKW. Gelukkig voor de eersteklasser was Onze Club niet aanwezig in Westerbork, waar vierdeklasser Creil-Bant met 0-4 te sterk was.

Wel zijn er in aflevering 7 van seizoen 12 beeldeen van vier heerlijke bekerpotjes, zoals EHS'85 - Germanicus. De formatie uit Emmerschans heeft dit seizoen snode plannen en denkt stiekem aan een tweede promotie op rij, richting de 2e klasse. Of EHS'85 daar iets te zoeken heeft weten we na vandaag, want vanmiddag kwam in de beker Germanicus uit Coevorden op bezoek. De ploeg van trainer Jan Wielink is na drie duels nog ongeslagen in de 2e klasse H.