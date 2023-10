Wereldgoal krijgt Annen niet klein in Gieten: Trainer kan rustig naar de supermarkt

Winkelhaak

Dat gebeurde ook niet, al vreesde de oefenmeester heel even. Gieten kwam kort voor rust namelijk op voorsprong. En hoe? Linkervleugelverdediger Gijs Hollander schoot de bal precies in de winkelhaak. Een mislukte voorzet, maar dat verklappen we niet in dit verslag. De nummer drie van de 3e klasse B hield de voorsprong vast tot de rust.

Annen zet het recht

De bezoekers, die vorige week nog ten onrechte verloren van Roden in de 2e klasse I en daardoor na vier duels op vier punten staat, antwoordde na de pauze. "Gek eigenlijk", vond Meertens. "Want eigenlijk speelden we ons beste spel in de eerste dertig minuten. Toen hadden we ook voor moeten staan, maar captain Egbert Mulder gleed een voorzet van Lex Veltink niet in maar over de goal. Het was Pim Veltink die halverwege de tweede helft de 1-1 scoorde na een assist van Jaap Jan Mulder. Kort daarna werd het 1-2. Uit de corner kopte Jaap Jan Mulder raak. Niet verwonderlijk, want de jonge Gieter doelman Wessel van Soest had het de hele middag al lastig met hoge ballen.