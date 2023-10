Vivianne Miedema maakt rentree na tien maanden blessureleed

De 27-jarige aanvalster uit Hoogeveen liep op 15 december in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon een zware knieblessure op. Miedema scheurde de voorste kruisband van haar linkerknie en al snel was duidelijk dat ze het WK, dat afgelopen zomer werd gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland, moest vergeten. Zonder Miedema eindigde het WK voor Oranje in de kwartfinales tegen de latere winnaar Spanje.