Mike te Wierik: 'Ik ben Dick heel dankbaar, maar vanavond wil ik gewoon van hem winnen'

VOETBAL - De Hondsrugderby, de noordelijke derby of toch gewoon een wedstrijd als zovelen. Welke benaming je ook hangt aan het affiche FC Groningen - FC Emmen, vanavond in Euroborg, bijzonder is het duel in heel veel opzichten natuurlijk wel.

De trainer van FC Groningen, Dick Lukkien, was zeven jaar in dienst van FC Emmen. Diens assistent Casper Goedkoop ook, en dan zijn er nog een aantal spelers die vanavond terugkeren op het oude nest. Bovendien is het stadion stijf uitverkocht en dat geldt ook voor het uitvak waar 1100 Emmenaren hun ploeg zullen aanmoedigen.

Een van die spelers is Mike te Wierik, de verdediger die afgelopen vrijdag eindelijk weer wat minuten mocht maken na een blessure die hem zes weken aan de kant hield.

"Of ik tegen Groningen ga beginnen? Ik hoop het uiteraard, maar ik heb geen idee. De trainer heeft nog geen opstelling bekendgemaakt en op basis van de training valt er ook niets te zeggen, omdat we geen groot partijspel hebben gespeeld. Wel is het fijn dat Ahmed El Messaoudi weer beschikbaar is en dat Lorenzo Burnet, ondanks dat hij vrijdag uitviel, toch inzetbaar is."

'Ik gun ze alles, maar vanavond even niet'

"In principe is het gewoon een van de 38 wedstrijden, maar dit is natuurlijk voor mij wel een speciaal duel waar ik enorm naar uitkijk", gaat de verdediger verder. "Ik heb twee periodes bij Groningen gespeeld, was er aanvoerder en heb er een geweldige tijd gehad."

"De manier waarop ik vorig seizoen ben vertrokken heeft me wel pijn gedaan, dus dat heeft wel iets gedaan met mijn gevoel. Maar ik heb nog steeds goed contact met de materiaalman, de fysio en Joey Pelupessy. Hen gun ik alles, maar vanavond even niet", vervolgt Te Wierik.

"Datzelfde geldt voor Dick Lukkien. Dankzij hem heb ik vorig seizoen het plezier in voetballen weer teruggekregen. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Maar dat telt vanavond niet. Zo werkt het nou eenmaal, daar ben je ook sportman voor."

Revancheren

Als FC Emmen afgelopen vrijdag niet had verloren van ADO Den Haag had de Drentse club vanavond de koppositie kunnen pakken. "Bizar hoe we dat duel, na een 2-0 voorsprong, nog weggaven. Dat sloeg helemaal nergens op. We waren voor rust veel beter, maar gaven de goals te gemakkelijk weg. Het is wel fijn dat je zo snel weer een nieuwe wedstrijd hebt om je mee te kunnen revancheren, maar dat zal ook gelden voor FC Groningen, dat al drie duels op rij verloor."

"En het klopt. We hadden de koppositie kunnen pakken, daar had ik het ook nog over met Jari Vlak. Maar het heeft geen zin om naar anderen te kijken als je zelf de punten niet pakt. Al moet ik wel eerlijk toegeven dat de uitslag bij Roda JC - Willem II (0-1) niet ongunstig was", besluit hij.