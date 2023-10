Kjell Scherpen bloeit op bij Sturm Graz: 'Oostenrijk zal speciaal blijven'

Verschil met Nederland

Terugverlangen naar de Lage Landen doet Scherpen allerminst. "Er is wel een verschil tussen hier en hoe het er in Nederland aan toe gaat. Hier voel je net iets meer de waardering. En dat is niet alleen als voetballer, maar ook als mens gewoon heel fijn. Let wel: ik wil zeker niet zeuren, maar ik denk dat het in Nederland allemaal net iets kritischer is. Als ik vanaf de bank naar eredivisievoetbal kijk, dan hoor je meer negatieve dan positieve dingen doorklinken."