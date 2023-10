Kan Remo Slotegraaf vanavond z'n wereldbekerdebuut afdwingen?

SCHAATSEN - Remo Slotegraaf (21) uit Peize rijdt vanavond z'n eerste grote wedstrijd in het groen-zwarte pak van Team Reggeborgh. Eind vorig seizoen maakte hij, redelijk onverwacht, de overstap van de opleidingsploeg van Jumbo Visma. In Thialf in Heerenveen worden dit weekend tickets verdeeld voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

Slotegraaf rijdt vanavond de 5.000 meter. En dat is meteen de afstand waarop hij de meeste kansen heeft om een ticket te veroveren. Het zou z'n debuut op het wereldtoneel worden. Hij won in Deventer, twee weken geleden, al de eerste Holland Cup van dit seizoen op deze afstand en hield toen Mats Stoltenborg en Evert Hoolwerf toen achter zich. De top vijf plaatst zich vanavond voor de World Cup's.

"Ik voel me goed en ik ben zonder problemen de zomer doorgekomen. Ik heb misschien iets minder gefietst dan voorgaande jaren en iets meer schaatsspecifiek getraind, maar zo groot zijn de verschillen niet met Jumbo-Visma. Wat ik wel merk is dat ik alles met de ploeg mee kan doen en dat kon ik vorig jaar nog niet."

1.500 meter

Naast de 5.000 meter komt de 21-jarige Drent morgen ook nog in actie op de 1.500 meter. "Daar wil ik mezelf zoveel mogelijk verbeteren en zo hoog mogelijk eindigen. Ik denk dat ik daar tekort kom om me te plaatsen voor de World Cups. De 5.000 meter vind ik ook leuker om te rijden."

'Gevoel is leidend'

De aanbieding van Team Reggeborgh - eind vorig seizoen - kwam voor Slotegraaf als een verrassing. Hij tekende een contract voor één seizoen en het gevoel was meteen goed. Hij traint nu vooral samen met drievoudig wereldkampioen allround Patrick Roest, Lex Dijkstra uit Vries en Marcel Bosker. Al deze allrounders worden binnen de ploeg begeleid door trainer Robin Derks (36).

"We kennen elkaar al van mijn tijd bij TalentNED. Ik vind zijn kijk op schaatsen prettig en ook z'n open manier van communiceren", reageert Slotegraaf. "Ik had het bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma ook goed naar m'n zin, maar deze ploeg past nóg beter bij m'n persoonlijkheid. Natuurlijk werken we hier ook met cijfertjes maar het gevoel is hier altijd leidend en dat vind ik fijn."

Spannend?

Sinds dinsdag bivakkeert Team Reggeborgh al in hotel Oranjewoud in voorbereiding op het World Cup Kwalificatietoernooi van komend weekend. "Als ik in een hotel kom, krijg ik meteen het gevoel dat er wat belangrijks staat te gebeuren, dat gevoel vind ik wel fijn."

En Slotegraaf is er klaar voor. En de ergste spanning is er misschien al wel af. "In het voorseizoen zag ik de concurrentie al heel hard rijden. Dat vond ik toen wel heel spannend. Ook al voel ik me heel goed bij m'n nieuwe ploeg, ik wil ook zelf heel graag bewijzen dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ik heb zelf niet het idee dat ik komend weekend al veel te verliezen heb. Ik ben pas 21 en ik heb gewoon zin om hard te gaan racen."

Lex Dijkstra

Net als Remo Slotegraaf, rijdt ook Lex Dijkstra uit Vries de 1.500 meter en de 5.000 meter. Voor de 10.000 meter van zondag zijn acht van de twaalf plaatsen al ingevuld. De startlijst wordt aangevuld met de beste rijders van de vijf kilometer.

"Ik ga er wel vanuit dat ik me daar ook voor kan plaatsen. Dat hoop ik echt", besluit Slotegraaf

