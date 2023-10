Scheids die vlag afpakte gaat viraal: 'Leuke wedstrijd, alleen voor één iemand niet'

VOETBAL - Amateurvoetbal in optima forma, dat zagen we afgelopen weekend in het bekerduel tussen FC Klazienaveen en FC Assen. De grensrechter, assistent-trainer Wibo Reuvers van Klazienaveen, moest zijn vlag inleveren nadat hij een overduidelijke blunder maakte bij een buitenspelsituatie. Scheidsrechter Jurre Schepers uit Hoogeveen negeerde het signaal, waardoor FC Assen op 1-2 kwam.