Droomdebuut voor trainer Bas Sibum bij Roda JC: 'De club staat weer in de fik'

'Connectie met nieuwe generatie'

Het was Roda-directeur Jordens Peters die vorig jaar winter contact met Sibum zocht. "Ik zocht een trainer die dwingend kan zijn maar ook iemand die echt een connectie heeft met de nieuwe generatie. En dan kom je al snel uit bij de jongere trainers", legt Peters uit.

"Ik heb bij de KNVB geïnformeerd bij de mensen die de cursussen geven en daar kwamen een paar namen uit. En door research ben ik met Bas in gesprek gekomen en na het eerste gesprek wist ik eigenlijk al dat hij goed bij Roda zou gaan passen."

Team smeden

Die aansluiting met de nieuwe generatie wordt volgens Peters steeds belangrijker omdat er veel veranderd is in de voetballerij. Spelers worden steeds individualistischer.

"Ik heb zelf ook in een kleedkamer gezeten en vijftien jaar geleden waren we minder met het vak voetbal bezig dan nu. Maar we waren wel meer als team bezig dan nu. Dus een team smeden wordt steeds belangrijker. En ik vind dat een trainer die kwaliteit moet hebben. En dat doe je door duidelijk te zijn en ook een vervelende boodschap kunnen brengen. Maar dan wel goed beargumenteerd en vanuit een goed hart."

SIbum hield boot af

Peters benaderde Sibum vorige winter al voor de eerste keer. Maar toen hield de 40-jarige Drent de boot nog af.

"Simpelweg omdat ik toen niet met het elftal kon werken dat ik zou willen en ik zou ook niet met de staf kunnen werken die ik zou willen", licht Sibum toe. "En de allerbelangrijkste reden is mijn gezin. Ik wilde mijn kinderen halverwege het jaar niet van school plukken en halsoverkop verhuizen. Daarnaast was ik gewoon bij Emmen in dienst en stonden we er niet heel florissant voor. En Emmen voelt als 'mijn club' en die wilde ik ook niet in de steek laten."

'Voor elkaar door het vuur'

Directeur Peters is zelf pas 36 jaar. Hij speelde in het verleden voor Den Bosch en Willem II en werd na z'n voetbalcarrière meteen bestuurder. Ook de rest van het technisch hart bulkt niet van ervaring.

"Ik ben zelf een jong en beginnend directeur, Bas is een beginnend hoofdtrainer en onze technische man is een beginnend technisch manager. We gaan ongetwijfeld nog een keer onze kop stoten maar we gaan wel voor elkaar door het vuur", aldus Peters.

Lage ego's

En dat gevoel kan Sibum beamen. "Dat voelt heel vertrouwd en prettig. We zijn een groepje met lage ego's. En als er een andere beslissing moet worden genomen doen we dat gezamenlijk en dan zijn er achteraf geen verwijten over en weer. "

En daarnaast beschikt Sibum, naar eigen zeggen, over een hele goede spelersgroep. "Het is vanaf dag één heel erg prettig samenwerken en ik ben ook echt trots op dit team."

Ook kan Sibum nog terugvallen op de ervaren Sef Vergoossen als adviseur. De raslimburger werd ondermeer in 2008 landskampioen met PSV.

Promotie?

Roda speelt alweer voor het zesde seizoen op rij in de eerste divisie, terwijl het in het verleden een vaste waarde in de eredivisie was. Wat betreft de begroting is de club uit Kerkrade een matige middenmoter en dus is de koppositie des te verrassender. Met de eerste periodetitel op zak is het doel van het behalen van de play-offs al bereikt. Maar Sibum wil nog niet over promotie praten.