Dallinga ondanks goal flink onderuit op Anfield, punt voor Scherpen tegen Atalanta

VOETBAL - Twee oud-spelers van FC Emmen, Thijs Dallinga en Kjell Scherpen, kwamen vanavond in actie op Europees niveau. Dallinga deed dat op Anfield tegen Liverpool in de Europa League en Scherpen ontving in diezelfde competitie in Oostenrijk het Italiaanse Atalanta.

Het Sturm Graz van Scherpen speelde met 2-2 gelijk en Dallinga ging met 5-1 onderuit met Toulouse. De oud-spits van FC Emmen scoorde wel.

Kansloos

Diogo Jota zette de thuisploeg op Anfield al vroeg in de wedstrijd op 1-0 na een fraaie rush dwars door de Franse verdediging. Thijs Dallinga maakte vrij snel daarna gelijk. Liverpool liet Toulouse niet in de waan dat er meer inzat en dankzij treffers van Wataru Endo en Darwin Núñez ging de ploeg met 3-1 de rust in.

Na rust beleefde de sterk spelende Gravenberch zijn geluksmoment. Hij reageerde alert in de rebound na een schot van Núñez op de paal en werkte de bal achter de Franse doelman Guillaume Restes.

Cody Gakpo maakte in de tweede helft als invaller zijn rentree na een knieblessure, die hem bijna een maand aan de kant had gehouden. De aanvaller ontbrak daardoor onder meer in de laatste twee interlands van het Nederlands elftal. Hij verzorgde in de slotfase de assist, waaruit de ook ingevallen Mohamed Salah in blessuretijd de 5-1 maakte.

Stand

In groep E is Liverpool met 9 punten uit 3 duels de lijstaanvoerder. Op plek 2 staat Union St.Gillis, met evenveel punten (4) als Toulouse. Hekkensluiter in de poule, exact halverwege de groepsfase, is het Oostenrijkse LASK.

Lang met tien man

Kjell Scherpen moest met Sturm Graz vrijwel de gehele tweede helft spelen met tien man. Hierlander kreeg in de 52e minuut zijn tweede gele kaart. Op dat moment stonden de bezoekers met 2-1 voor door twee treffers van Luis Muriel. De Colombiaanse spits maakte een 1-0 achterstand (treffer van Alexander Prass) helemaal goed.