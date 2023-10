Zes vragen over het EK sneldammen in Beilen

Beilen is komend weekend de damhoofdstad van Europa. De beste dammers van het continent spelen in schoolgebouw Volta om de Europese titels in het sneldammen. Op zaterdag staat het EK Rapid op het programma, een dag later wordt het EK Blitz gespeeld.

Maar wat houdt dat precies in? Voormalig wereldkampioen rapiddammen Roel Boomstra geeft antwoord op zes prangende vragen.

1. Wat is sneldammen?

"Sneldammen is een snellere versie van het 'gewone' dammen. Er bestaan twee categorieën: rapid en blitz. Tijdens een partij rapiddammen krijgen beide dammers vijftien minuten bedenktijd en tien seconden per gespeelde set. Blitz-dammen is een nog veel snellere versie. Hier krijgen dammers allebei vijf minuten speeltijd en slechts drie seconden bedenktijd voor het doen van een set."

2. Waarin verschilt sneldammen van 'gewoon' dammen?

"Een dammer die twintig minuten nadenkt over een set, in de damsport is dit helemaal niet vreemd", vertelt oud-dammer Roel Boomstra uit Emmen, die in 2019 wereldkampioen rapiddammen werd. "Het grote verschil met het sneldammen is dat de tijd om na te denken veel korter is. Het rapiddammen komt daarbij nog het dichtst in de buurt van het traditionele dammen. Je hebt iets meer tijd om vooruit te denken, wat je de mogelijkheid geeft om over de komende tien zetten na te denken."

"Tijdens de Blitz-discipline speel je meer op intuïtie. Je hebt eigenlijk alleen de tijd om je set te controleren. Mijn tactiek was altijd om dicht bij mezelf te blijven, standen spelen waar ik vertrouwen in had. Ik maakte plannen die ik simpel kon uitvoeren. Want een fout maken en een stuk verliezen is eigenlijk het einde van een partij. Je hebt geen tijd om uit de problemen te komen."

3. Over welke kwaliteiten moet je beschikken om een goede sneldammer te zijn?

"Het is vooral belangrijk om mentaal weerbaar te zijn. De spanning tijdens een partij sneldammen is veel groter dan tijdens een standaard damwedstrijd, omdat je een kortere tijd hebt om beslissingen te nemen. Je moet je niet gek laten maken onder tijdsdruk en overzicht houden. Bovendien wordt een toernooi op een dag gespeeld. Gaat het tijdens een partij niet zoals gewenst, dan moet je je daar snel overheen zetten. Alle deelnemers spelen negen wedstrijden en aan het eind van de dag worden de punten opgeteld. Dan is bekend wie Europees kampioen is."

4. Waarom zou ik naar het EK sneldammen kijken?

"Dit EK is een van de belangrijkste eendaagse damtoernooien van het jaar. Alle topspelers willen hier winnen. Bovendien is het vooral erg spannend. Door het hoge tempo is het niveau iets lager dan bij een normale wedstrijd, maar gebeurt er ook meer. Dat maakt het tot een unieke discipline. Alle wedstrijden worden uitgezonden door RTV Drenthe waarin ik de kijkers ga uitleggen wat de mogelijkheden tijdens een wedstrijd zijn en wat de spelers proberen uit te richten."

5. Wie zijn de Nederlandse deelnemers?

"Voor TeamNL komen Jan Groenendijk, Jitse Slump, Wouter Sipma en Martijn van IJzendoorn uit. En omdat het een toernooi in eigen land is, zullen we nog veel meer Nederlandse deelnemers aan het bord zien verschijnen. Sipma komt uit Hijken en voor hem is het een thuiswedstrijd. Hij is de regerend Europees kampioen Rapid."

6. Wie zijn de andere kanshebbers tijdens het toernooi?