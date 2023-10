'Het EK sneldammen belooft een spektakel te worden'

DAMMEN - Het EK sneldammen vindt dit weekend in Drenthe plaats. Zaterdag en zondag strijden dammers uit acht verschillende Europese landen om de titels in de onderdelen Rapid en Blitz. RTV Drenthe zendt het evenement live via een stream en op TV Drenthe uit.

Rapid en Blitz

Wouter Sipma speelt dit weekend een thuiswedstrijd. De dammer van Hijken HTC, organisator van het evenement, verdedigt dit weekend zijn Europese titel in het onderdeel Rapid. Sipma legt uit. "Rapid kun je het beste vergelijken met de 1.500 meter bij het schaatsen, terwijl Blitz dan de 500 meter is."

Zaterdag begint het EK sneldammen met het onderdeel Rapid. Beide spelers krijgen 20 minuten op de klok en na iedere zet krijgen ze er vijf seconden bij. Bij het onderdeel Blitz gaat het nog sneller. De spelers krijgen dan maar vijf minuten per persoon per partij en slechts 3 seconden extra na een zet.

Sipma werd twee weken geleden, in Curacao, vierde bij het WK dammen. "Maar dit is een totaal andere discipline", vertelt Sipma. "Het grootste verschil is dat je je tijd goed moet indelen. Je kan nog zo'n mooie stand hebben, maar als je nog maar 3 seconden hebt, ga je echt niet winnen."

Spektakel

Kor de Groot, penningmeester van damclub HIjken DTC en organisator van het evenement verwacht spektakel. "Zondag vliegen de stenen over het bord en kunnen de spelers snel in tijdnood komen", aldus een enthousiaste De Groot.

De wedstrijden worden in Volta in Beilen gespeeld. In de school voor het voortgezet onderwijs is er ook plek voor publiek. "Zaterdag kan het publiek vanaf 9:00 uur in de school om te komen kijken. Zondag begint de Blitz om 11:00 uur en ook dan kan het publiek komen kijken", vertelt De Groot enthousiast. "We hebben de koffie en thee klaarstaan.

Live via de stream en beslissing op TV Drenthe

RTV Drenthe zendt het EK sneldammen live uit. Presentator René Posthuma legt uit: "We beginnen zaterdaf om 9:00 uur met de eerste partijen van de Rapid op de stream op de website van RTV Drenthe en op Youtube. De laatste drie ronden doen we live op TV Drenthe. Die TV uitzending begint zaterdamiddag om 15:00 uur en duurt tot 18:00 uur."

"Zondag beginnen we om 11:00 uur met de stream van de Blitz wedstrijden", gaat Posthuma verder. "Ook zondag doen we de laatste drie ronden live op TV Drenthe. Het gaat zondag een stuk sneller, we beginnen de uitzending dan al om 13:30 en we zijn dan rond 15:30 uur klaar."