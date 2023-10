Joey Konings: 'Rui heeft z'n excuses aangeboden'

VOETBAL - "Het is hoog tijd voor een goal inderdaad", lacht Joey Konings. De aanvaller van FC Emmen staat inmiddels alweer vijf duels 'droog', nadat hij in Breda tegen NAC nog de 0-2 maakte. Maar wat als Rui Mendes in de Euroborg de bal na vier minuten opzij had gelegd en niet zelf had geschoten? "Tja, ik stond er echt heel goed voor."

"Maar dat is geweest. Rui heeft zijn excuses aangeboden", aldus Konings die tegen FC Groningen voor het eerst sinds het thuisduel tegen FC Dordrecht (na de rode kaart van Maikel Kieftenbeld) het als centrumspits mocht laten zien. "Het ging moeizaam afgelopen maandag. We moesten te veel de lange bal spelen en dat was niet wat we van plan waren. Voor mij was het, met twee bomen van verdedigers in mijn nek, heel lastig. Gelukkig werd het in de tweede helft wel beter en kwamen we veel meer voetballend op de helft van de tegenstander."

De kans is groot dat Konings tegen Jong AZ weer op de flank wordt geposteerd, aangezien Piotr Parzyszek weer terugkeert in de basiself. "Dat is voor mij geen groot probleem. Ik kan op rechts ook prima uit de voeten."

'Pas na zo'n twintig duels kan je zeggen hoe de zaken ervoor staan'

"Uiteindelijk is het natuurlijk wel balen dat we uit de laatste twee duels maar één punt hebben gepakt", vertelt de 25-jarige Brabander die tijdens het interview een lading vers gemaaid gras over zich heen gegooid krijgt door Mike te Wierik. "Toch denk ik dat het er vier hadden kunnen zijn. Bovendien ben ik blij dat ook de concurrentie punten heeft laten liggen. Alles staat heel dicht bij elkaar. Ik denk dat je pas na zo'n twintig duels kunt zeggen hoe de zaken ervoor staan."

'We moeten hier de baas zijn'