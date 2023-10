Programma zaterdag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Na een weekje bekervoetbal pakken de amateurvoetballers dit weekend de competitie weer op. Bekijk hier tegen welke club je favoriete ploeg dit weekend in actie komt.

ACV op bezoek bij ADO'20

ACV gaat vanmiddag op bezoek bij ADO'20. De ploeg uit Heemskerk is de nummer zes van de 2e divisie en heeft zestien punten uit negen wedstrijd. De Assenaren hebben twee punten minder en staat een plekje lager dan de tegenstander van vandaag.

Hoogeveen ontvangt Urk

In de 3e divisie A ontvangt Hoogeveen vanavond Urk. De thuisclub staat zestiende en heeft tien punten uit negen wedstrijden. Urk staat op de achtste plaats en heeft vier punten meer dan de ploeg van trainer Stef Lamberink.

Onze Club

In de 2e klasse J ontvangt de nummer vijf, LTC, de nummer twee, Noordscheschut. Het verschil tussen beide clubs is het doelsaldo, want beide ploegen hebben negen punten na vier wedstrijden.