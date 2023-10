Remo Slotegraaf en Lex Dijkstra blijven ver verwijderd van wereldbekertickets

SCHAATSEN - Remo Slotegraaf (21) uit Peize en Lex Dijkstra (28) uit Vries zijn er vanmiddag in Thialf niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden op de 5.000 meter. Daarvoor was een tijd in de top vijf nodig. Ook waren de tijden van beide Drenten niet genoeg om zich te plaatsen voor de 10.000 meter van zondag.