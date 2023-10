Kijk hier live naar het EK sneldammen vanuit Beilen

DAMMEN - Drenthe is dit weekend gastheer van het Europees kampioenschap sneldammen. Acht landen vaardigen kandidaten af die strijden om titels in de onderdelen Rapid en Blitz.

Het evenement, dat wordt georganiseerd in de school Volta in Beilen, is te zien via deze livestream. Presentatie is in handen van René Posthuma, de analyses worden verzorgd door drievoudig wereldkampioen dammen Roel Boomstra en Jan Ekke de Vries, tevens dammer.