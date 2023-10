Bekijk hier de loting van tweede ronde in de noordelijke districtsbeker

VOETBAL - In Heerenveen werd vandaag de loting verricht voor de tweede knockoutronde van de noordelijke districtsbeker. Nog 62 clubs zitten in het toernooi, verdeeld over drie regio's. Na de duels, die worden gespeeld op 21, 22 of 23 november (dinsdag, woensdag of donderdag), blijven er dus nog 31 clubs over waarvan er één wordt vrijgeloot in de volgende ronde. Die ronde staat gepland voor december.