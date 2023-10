Jari Vlak redt de meubelen voor FC Emmen: 2-1 tegen Jong AZ

VOETBAL - Hij deed het twee keer met links, officieel toch zijn chocoladebeen. Jari Vlak schoot met twee treffers FC Emmen langs het taaie Jong AZ: 1-2. De winnende treffer viel heel diep in blessuretijd.

Door de zege klimt FC Emmen naar plek 4 in de Keuken Kampioen Divisie en blijft de achterstand op de twee koplopers, Roda JC en Willem II, vier punten. Roda JC versloeg Jong Ajax (2-1) en Willem II was met 3-0 te sterk voor Jong PSV. Voor de Tilburgers scoorde Emmenaar Thijs Oosting twee keer. Emmen passeerde FC Eindhoven (dat met 2-1 verloor De Graafschap) en nadrde ADO Den Haag tot op één punt. De Hagenezen kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen VVV.

Achterstand

FC Emmen startte allesbehalve sterk tegen de jonkies van AZ. Steker nog, het was zwak wat de mannen van Fred Grim lieten zien en dat terwijl een overwinning na de nederlaag tegen ADO Den Haag en het gelijkspel bij FC Groningen zeer welkom was. Door een inschattingsfout van Lorenzo Burnet schoot Addai in de korte hoek raak, nadat hij Julius Dirksen eerst nog uitkapte.

De gelijkmaker

Het duurde even voordat FC Emmen echt in de wedstrijd kwam. Pas na twintig minuten ontwikkelde de thuisploeg wat meer dreiging richting de goal van AZ-doelman Deen. De eerste twee grote kans waren voor Ahmed El Messaoudi, die naast schoot en over een voorzet van Rui Mendes (al vroeg ingevallen voor de geblesseerde Joey Konings) maaide. Mike te Wierik kopte nog over en daarna schoot Jari Vlak vanaf zo'n 25 meter de 1-1 tegen de touwen. Het schot leek houdbaar, maar ging wel in de uiterste hoek. In blessuretijd had Vlak bijna zijn tweede gemaakt, maar het schot van de captain ging een halve meter naast.

FC Emmen startte de tweede helft zoals het in de eerste begon: matig. Jan Hoekstra behoedde zijn ploeg tot twee keer voor de 1-2. De doelman keerde een poging van Smit en Addai. Met name die laatste redding (in de korte hoek) was knap.

Wissels

Grim probeerde met wissels zijn ploeg weer in het juiste spoor te krijgen. Hij bracht Jorrit Smeeet, Patrick Brouwer, Ben Scholte en Jeff Hardeveld (voor Lucas Bernadou, El Messaoudi, Desley Ubbink en Burnet). Het leverde direct grote kansen op voor Brouwer (zwak schot met links) en vooral voor Mendes, die na een pass van Scholte alleen af mocht gaan op Deen, maar de Portugees behield niet de rust en schoot over. Kort daarna was Brouwer koppend dichtbij de 2-1, maar redde Deen. Vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd kroop Jong AZ nog een keer door het oog van de naald toen een inzet van Emmen van de lijn werd gehaald.

Man van de wedstrijd