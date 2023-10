Thijs Oosting weer belangrijk voor Willem II: twee goals

VOETBAL - Hij maakte afgelopen zaterdag de winnende tegen Roda JC en vanavond vertolkte hij weer een hoofdrol: Thijs Oosting. Met twee treffers had de Emmenaar een groot aandeel in de 3-0 zege van Willem Ii op Jong PSV.

Oosting zorgde op slag van rust voor de openingstreffer, in een duel die tot dan toe aardig in evenwicht was. Na de pauze, die vrijwel volledig door de bezoekers werd gedomineerd, maakte oud FC Emmen-speler Jeredy Hilterman de 2-0 en bepaalde Oosting de eindstand op 3-0. Het waren de enige twee kansen die de thuisclub in de tweede helft kreeg.