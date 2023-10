Fred Grim: 'Ik ben boos geweest in de rust'

VOETBAL - "Dit zijn inderdaad de mooiste, maar dan wel omdat we de wedstrijd winnen", aldus FC Emmen-trainer Fred Grim. "We speelden tegen een sterk Jong AZ, waarbij we het voor rust niet goed deden en toch slepen we er een overwinning uit. Dat verdient wel een groot compliment."

"Een week geleden verliezen we 'm in de slotfase, nu pakken we de punten. Dat maakt voetbal ook mooi. Niets is zeker, alhoewel wel zeker was dat we heel slecht begonnen. De gemaakte afspraken van hoog druk zetten en kort dekken werden totaal niet nagekomen. Het was allemaal heel timide", vervolgt Grim.

'Ons niveau was er niet naar om achteloze hakballetjes te geven'