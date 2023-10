Miedema geniet van dolenthousiaste Oranjefans: 'Dit mis je als je weg bent'

Niet het belangrijkste

De rentree van de nu 116-voudig international is een groot moment voor het Nederlands elftal, toewerkend naar mogelijk de Olympische Spelen en andere grote toernooien die volgen. Maar niet het belangrijkste van de avond, als je het aan de bondscoach vraagt.

"Nee, met alle respect voor Viv", aldus Jonker. "Het belangrijkste is gewoon dat wij winnen, daarvoor doen we het allemaal. Het is een bijkomend geweldig moment dat zij voor het Nederlands haar rentree maakt, in een vol stadion. En vervolgens alle ballen naar de goede kleur speelt."

Miedema en Martens mateloos populair

De reactie van het publiek bewijst maar weer eens hoe groot Miedema is voor het Nederlands voetbal, weet Jonker. "Zij en Lieke Martens zijn de grote mevrouwen van deze lichting: mateloos populair."

"Het publiek weet wat er aan de hand is, dat merk je aan hoe de fans reageren op haar komst. En vervolgens ook op elke bal van haar. Het is mooi dat wij zulke iconen hebben voortgebracht."

'Bij vlagen heel erg goed'

Tijdens de wedstrijd zag Jonker voetbal "dat hij heel graag wil zien." Namelijk: "Positiespel in een hoog tempo. Eerst een man meer, of zelfs twee, creëren. De bal in een hoog tempo heen en weer laten gaan en dan vooruit kijken waar de mogelijkheden zijn. We hadden voor rust al meer kunnen scoren, ik vond het bij vlagen heel erg goed."

Ondanks enkele foutjes, met name in de eerste helft. Maar die bleven gelukkig voor Oranje onbestraft. "Iets perfect uitvoeren is moeilijk in sport", weet Jonker. "Als we dit doen, onze kansen benutten en geen doorslaggevende fouten maken achterin, dan winnen we van dit soort ploegen. Simpelweg omdat we de betere spelers hebben."

'Dinsdag, dinsdag weer'

De slotfase in het al besliste duel met Schotland leende zich ervoor van zulke dingen te genieten. Daarna zette Jonker de knop om naar de volgende wedstrijd in de Nations League. Hij drukte het de speelsters direct na het laatste fluitsignaal op het hart: "Dinsdag. Dinsdag weer." Dan speelt Oranje in Glasgow opnieuw tegen de Schotten.

"We willen naar Parijs, dan moeten we ook in Schotland winnen. Niks weggeven, geen steken laten vallen. We zullen top moeten zijn, ook in ons hoofd."

Mooie comeback

En Miedema? Die werkt verder terug richting hele wedstrijden en doelpunten in Oranje en het rood van Arsenal. "Voor mij is de comeback mooi, deze kan ik aftikken. De focus kan nu gewoon weer op trainen."