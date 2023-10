HZVV doet uitstekende zaken met overwinning tegen Velocitas 1897

''In de eerste tien minuten waren we nog niet helemaal goed bij de les, maar gelukkig hield onze doelman Rodney Rosink ons uitstekend in de wedstrijd. Daarna speelden we een hele degelijke pot voetbal, dus ik denk dat wij heel terecht hebben gewonnen. Dan is het alleen maar mooi om te zien dat de concurrentie punten morst.''