Vrouwen ACV keihard onderuit bij Oranje Nassau

VOETBAL - De vrouwen van ACV speelden in de Topklasse in Groningen tegen Oranje Nassau en kregen een keiharde 7-0 nederlaag voor de kiezen.

De uitslag was niet representatief voor het wedstrijdbeeld, want in het grootste deel van de eerste helft kon HZVV goed mee met de ploeg uit Groningen. Tien minuten voor rust kwam de forrmatie uit Assen op achterstand door een individuele fout en dit strafte Oranje Nassau ongenadig hard af blikte ACV-trainer Freddy Bollegraaf terug.

"Je weet dat je tegen een ploeg als Oranje Nassau geen fouten mag maken en we hadden tijdens de rust ook nog wel vertrouwen dat we er iets van konden maken, maar kort na de onderbreking sloeg de thuisploeg weer hard toe. Daarna werden de verschillen steeds groter. Het is jammer dat we door deze nederlaag wel iets meer naar beneden moeten kijken."