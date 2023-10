Quispel schiet ACV in extremis naar zege en vierde plaats in Tweede Divisie

Over en weer

Het duel tussen ADO'20 en ACV was geen fraaie pot. Het duel was lang in evenwicht, ook qua kansen en balbezit voor beide ploegen. ACV startte in beide helften sterker, maar de thuisclub nam daarna het heft - in fases - in handen. Voor rust waren er nauwelijks echte kansen aan beide kanten. Een schot van Ian Beelen werd gekeerd door Ramon Nijland en aan de andere kant zag Giovanni Zwikstra zijn poging van afstand door Liklikwatil verijdeld worden. Nadat ACV zich met twee corners gevaarlijk voor het ADO-doel had gemeld moest Nijland in de slotfase van de eerste helft nog twee keer aan de bak op inzetten van Dylan George (de beste man bij de thuisclub) en Sam Nijman.

In de achtste minuut van de tweede helft kwam ACV op voorsprong. Het was Gijs Jasper die de vrije doorgang kreeg en prima afrondde. De thuisclub was even van slag en de bezoekers kregen kansen op een tweede treffer. Met name Zwikstra had de 0-2 moeten maken, maar het stiftje van de aanvaller ging naast.

Uit een strafschop kwam ADO'20 (na een overtreding van Luka Prlljic op Milan Zonneveld) op gelijke hoogte. Zonneveld schoot zelf de strafschop binnen. Daarna was het vooral vrouwen en kinderen eerst voor ACV, dat Nijland en Prljic mocht danken dat het geen 2-1 werd.

Overleven werd uiteindelijk overwinnen, want in de 93e minuut schoot Quispel ACV naar 1-2.

