Van Azië naar Angelslo: Teruggekeerde Zweerink geeft vijfdeklasser Bargeres in derby gewenst zetje

Met drie goals in alleen de eerste helft heeft Yorick Zweerink (20) de derby van vanmiddag in de vijfde klasse F tussen uitdager SC Angelslo en Bargeres beslist: 1-4. De spits is blij terug te zijn na een reis in Zuidoost-Azië en voor de lijstaanvoerder nóg belangrijker: op schot.

Zweerink maakte de 0-1, 0-2 en 0-4. Het derde doelpunt voor rust van favoriet Bargeres werd door Rob de Graaff gemaakt.

Zeven landen aangedaan

"Voetbal heb ik tijdens mijn reis het meest gemist", zegt Zweerink, broertje van smaakmaker van DZOH Joël Zweerink, na de overwinning bij stadgenoot SC Angelslo. Na een mislukte inschrijving bij Bargeres en knie-operatie besloot hij vorig seizoen voor zes maanden naar de andere kant van de wereld te gaan. "Ik heb zeven landen in Zuidoost-Azië aangedaan. Inmiddels ben ik een maand terug en heel blij weer op het veld te staan."

De tweede helft vanmiddag was een verplichte, omdat de thuisploeg na een zware rode kaart van Maurice van der Vuurst in ondertal verder moest en ook daarvoor al de mindere was. Tien minuten voor tijd bepaalde Jeffrey Keen namens SC Angelslo vanaf elf meter de eindstand.

Samen met CEC

Toen had trainer/coach van Bargeres Geert Aalderink al zijn wissels al gebruikt. Topschutter Zweerink, negen na vijf wedstrijden, liet hij staan. Aalderink: "Ik ben heel blij met Yorick. We misten een échte afmaker. Vorige week maakte hij er ook al drie. Ook word Yorick steeds fitter."

Bargeres deelt de koppositie met CEC. Ook de ploeg uit Emmer-Compascuum is vanmiddag op vijftien punten gekomen. In Musselkanaal versloeg de ploeg van Reinier Pruim SETA met 1-5.

Sander Eising