Jan Groenendijk pakt Europese titel rapid bij het sneldammen

Tkachenko pakt titel bij de vrouwen

De in Oekraïne geboren Darya Tkachenko won de Europese titel bij de vrouwen. Op de tegenwoordig voor Nederland uitkomende Tkachenko stond vandaag geen maat. Al voor de laatste ronde had Tkachenko de titel veilig gesteld door alle wedstrijden te winnen. In de laatste ronde speelde Tkachenko remise tegen de Poolse Natalia Sadowska die uiteindelijk het zilver pakte. Het brons was voor de Oekraïense Vira Popruha.

Blitz morgen weer op TV Drenthe

Morgen wordt er in Volta in Beilen gespeeld om de Europese titel sneldammen in het onderdeel blitz. Die wedstrijden gaan over vijf minuten per speler en drie seconden per zet. De wedstrijden beginnen zondagochtend om 11:00 uur en RTV Drenthe zendt de hele dag live uit, eerst via de stream en de laatste drie partijen zijn te zien op TV Drenthe. Presentator René Posthuma wordt geassisteered door drievoudig wereldkampioen Roel Boomstra en Hijken DTC voorzitter Jan Ekke de Vries. De uitzending op TV Drenthe begint om 13:30 uur.