LTC verslaat Noordscheschut en gaat gedeeld aan kop

VOETBAL In de 2e Klasse J heeft LTC uit Assen met ruime cijfers gewonnen van Noordscheschut. Op eigen veld werd het 3-0 voor de ploeg van trainer Germain Beck. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Toch had LTC het in de eerste helft lastig met Noordscheschut. De bezoekers, die twee weken geleden tegen de eerste nederlaag aanliepen, kregen de beste mogelijkheden. Na zeven minuten was de eerste kans voor Rijnald Vos, maar keeper Jelle van der Veen keerde zijn inzet uitstekend.

Op de lat

Diezelfde Van der Veen moest na een half uur spelen opnieuw ingrijpen toen hij aanvoerder Nick Koster van Noordscheschut ineens voor zich zag opduiken. Vijf minuten voor rust kregen de Schutters de grootste kans om de score te openen. LTC kreeg de bal niet weg, maar Kevin van Dalen schoot vervolgens op de lat.

LTC kwam er spaarzaam uit, maar kreeg toch ook wat kansjes op de 1-0. Halverwege de eerste helft kopte Romano Djababoe de bal net over het doel en vlak voor rust trof Marc Heerings de paal. Onbedoeld, want zijn poging was eigenlijk bedoeld als voorzet.

Sterke tweede helft van LTC

Noordscheschut, dat het moest doen zonder de geschorste Melvin Vos, had het na rust een stuk lastiger met LTC. De thuisploeg was veel feller en kwam na amper vijf minuten spelen in de tweede helft op 1-0. Een lange bal van achteruit werd door Noordscheschut niet goed ingeschat en Imre de Jonge stiftte de bal keurig over doelman Wiebe Zinger heen.

Niet veel later werd het zelfs 2-0, door een bijzonder doelpunt van Jesse Boertien. Vanaf een meter of veertig schoot hij de bal hoog en hard richting het doel van Noordscheschut. Zinger verkeek zich volledig op de uithaal van Boertien en liet de bal door z'n vingers glippen.

De bezoekers speelden daarna een verloren wedstrijd. Enrico Schonewille kwam nog het dichtst bij een doelpunt, maar hij schoot wild naast. Vlak voor tijd gooide LTC het duel in het slot. Invaller Patrick Meek gaf een goede voorzet op Imre de Jonge en hij kopte simpel de 3-0 binnen.

LTC gedeeld koploper

Door de zege is LTC, dat zich vorig seizoen nog ternauwernood handhaafde, nu gedeeld koploper. Net als Surhuisterveen en Wolvega heeft de ploeg uit Assen twaalf punten uit vijf wedstrijden. Noordscheschut, dat voor de tweede keer op rij verloor, is gezakt naar plaats vijf.