Stan Meekhof redt punt voor Hoogeveen tegen Urk

VOETBAL - Hoogeveen nam het vanavond voor eigen publiek op tegen Urk en speelde met 1-1 gelijk.

De eerste goal viel al vroeg in de wedstrijd, want na een dik kwartier spelen nam Hoogeveen brutaal de leiding dankzij een treffer van Alex Blekkink. Met deze tussenstand bereikten beide ploegen ook de rust. Na de onderbreking bleef het spannend en waar Hoogeveen op koers leek voor de volle winst, kwamen de bezoekers uit Urk in de slotfase alsnog op gelijke hoogte.

Dat het gelijk bleef was in de laatste minuten vooral ook te danken aan Hoogeveen-doelman Stan Meekhof die Hoogeveen meerdere keren behoedde voor een nederlaag. Hoogeveen-trainer Stef Lamberink was tevreden met het eindresultaat in een wedstrijd waarin het alle kanten op kon en Twan Reinders zijn debuut maakte voor de hoofdmacht.

''Dit is wel een terechte uitslag, want Urk behoort qua intensiteit zeker tot de beste ploegen in deze competitie. We hadden zeker wel kansen om de 2-0 te maken, maar mogen onze handen ook dichtknijpen dat het in de slotfase bij 1-1 bleef.''