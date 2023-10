Eerste zege voor mannen Olhaco

VOLLLEYBAL - Waar er vorige week succes was weggelegd in de beker, kregen de winstpartijen in de beker voor Olhaco een vervolg bij AVV Keistad. Een terechte einduitslag blikte Olhaco-trainer Xander Arling terug. ''Alles viel voor ons nu eens een keer goed op zijn plek en dit is een knappe prestatie, want AVV Keistad is ook nog niet eens de minste tegenstander in onze competitie.