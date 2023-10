E&O vindt weer aansluiting bij linkerrijtje, Molenbroek maakt er veertien

HANDBAL - Door in eigen huis Dynamico te verslaan kunnen de mannen van E&O in de eredivisie weer omhoog: 34-25. 'Ons doel is het halen van de top-5.'

Pas in de tweede helft maakten de Emmenaren vanavond het verschil tegen de belanger in het rechterrijtje. Na 13-13 werden de gasten uit Oss in het tweede half uur aan de kant gezet. Na 25-20 liep E&O, twee weken geleden bij Aalsmeer 2 ten onder (37-32), verder uit.

Trainer/coach Martin de Hoop over de thuiszege: "Ik vond ons ook in de eerste helft al beter, maar toen vergaten we door te drukken. Na rust kunnen we het tempo opvoeren en hoog houden."

Plaats tien

Met veertien doelpunten werd Daan Molenbroek topschutter van de eredivisiewedstrijd. Door de vorm van de linkeropbouwer vinden de groen-witten weer aansluiting bij het linkerrijtje van de competitie. Het verschil met nummer zes Hellas is nog maar twee punten: negen om zeven voor E&O dat genoegen moet nemen met plaats tien.

"Die positie op de ranglijst is niet genoeg", besluit De Hoop. "Ons doel is het halen van de top-5. Daar zijn we nu nog niet. Dat heeft ook te maken met wat pech en blessureleed. Een club als E&O moet naar die positie in de eredivisie streven, vind ik."

