Sudosa-Desto herstelt zich na sof tegen Activia: 3-1 zege op Apollo 8

Sudosa Desto-trainer Mark Afman vond de 3-1 een juiste afspiegeling van de wedstrijd. Ondanks een kleine dip in de tweede set speelde zijn team zeer sterk. "We kwamen uitstekend voor de dag tegen een team dat de laatste jaren in de top van Nederland bivakkeert. De tweede set ging iets minder, maar daarna stelden we orde op zaken."