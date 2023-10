Unitas blijft thuis ongeslagen: 'We kunnen de topploegen zien'

HANDBAL - Na een thuiszege op Witte Ster'75 is de vijfde plaats in de eerste divisie voor Unitas: 29-20. De rood-blauwen hebben in Rolde nog niet verloren.

In de tweede helft kwam de ploeg van Henk Smeenge gisteravond van de gasten uit Noord-Brabant af. Via 14-12 halverwege liep Unitas met dank aan ingevallen A-junioren uit naar 20-14.

Drijvers en Paasman

"We hadden een periode moeite met de offensieve dekking van Witte Ster", legt trainer/coach van Unitas Henk Smeenge uit. "Toen heb ik twee jeugdspelers die snel op de voeten zijn ingebracht en dat werkte heel goed."

Bram Drijvers gaf de thuisploeg een zetje. "Hij was op de brommer! Daarna zakten de bezoekers terug, wisselden ze hun keeper en was het gespeeld. Doelman Jarno Paasman maakte met dank aan onze verdediging knappe stops waardoor we ook in de omschakeling konden toeslaan."

Wisselvallig