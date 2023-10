Harjan Visscher prolongeert wereldtitel korfbal na zege op gastland Taiwan

De Nederlandse korfballers hebben hun wereldtitel met overmacht geprolongeerd. In de WK-finale werd gastland Taiwan met 27-9 kansloos gelaten. Voor Oranje - met Harjan Visscher uit Nijeveen in de basis - was het al de elfde wereldtitel.

Nederland kwam met 1-0 achter, maar noteerde vervolgens vier punten op rij. Visscher tekende ook voor een van de punten. Bij rust stond het al 16-5 voor de ploeg van bondscoach Jan Niebeek. Na de onderbreking scoorde Oranje vijf keer achter elkaar en in het restant was het wachten totdat de tijd verstreken was.

Na het eindsignaal zochten de spelers van Oranje elkaar op en ze vierden samen een feestje in de uitverkochte hal in Taiwan. Onder de toeschouwers waren ook behoorlijk wat Oranjefans.

Olav van Wijngaarden en Fleur Hoek namen beiden vijf punten voor hun rekening in de finale. Harjan Visscher kwam tot vier punten, terwijl Ran Faber, Daan Preuninger en Zita Schröder ieder drie punten noteerden.