Bekijk hier: De knappe zege van ACV op ADO'20 (en reacties)

'Wie had dit verwacht?'

Door de driepunter, de vijfde van het seizoen, klimt ACV naar plek 4 in de Betnation League (het hoogste amateurniveau). De Asser club heeft nu 17 punten uit 10 duels en is de best presterende promovendus. Spakenburg blijft door de 4-3 zege op Jong Almere City FC koploper met 24 uit 10. Quick Boys, dat simpel won van FC Lisse (3-0) blijft tweede met 23 uit 10 en op plek 3 staat De Treffers. Die ploeg won met 1-0 bij Katwijk. De Treffers heeft 19 punten, maar dan uit 9 duels.

"Plek 4. Wie had dat gedacht van tevoren? Ik in ieder geval niet", aldus Freddy Quispel. "Ik ging eigenlijk uit van een plek in de middenmoot, dus dit is boven verwachting. Maar we moeten gewoon lekker doorgaan en vooral niet denken dat we er al zijn."