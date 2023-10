Europese titel Blitz voor Groenendijk na bloedstollende ontknoping

Spannende ontknoping

Groenendijk had gisteren ook al de titel gepakt bij het onderdeel Rapid en begon vanochtend uitstekend aan de Blitz. Hij won de eerste twee partijen overtuigend en leek op weg naar de dubbel, maar de ommekeer kwam in de ontmoeting met Sipma. De voor Hijken DTC uitkomende Sipma zag in eerste instantie een blunder van Groenendijk over het hoofd, maar sloeg later in de partij alsnog toe en nam de leiding van hem over.