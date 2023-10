Mandekker Jager zorgt voor eerste zege Alcides: 'Nog nooit meegemaakt'

Plaats tien

Door de thuisoverwinning tegen de Friezen stijgt Alcides naar plaats tien in 1I. "Ik heb het nog nooit meegemaakt. Drie doelpunten maken. Ja, misschien in de jeugd. Het is vooral een lekkere middag voor de ploeg. Als degradant de eerste drie verliezen is niet lekker, maar nu kunnen we - ook na de bekerzege van vorige week - verder."