Funke bezorgt SVBC koppositie in 5D na zege in topper tegen GKC

Na een klein kwartier spelen was het SVBC dat de score opende. De ervaren Tim Funke kon een voorzet van Danny Ahlers binnen werken. Enige vertwijfeling bij GKC volgde, want dit doelpunt rook naar buitenspel, maar de scheidsrechter van dienst keurde het doelpunt goed. Vlak voor rust was het Duncan Lahuis die zijn ploeg bijna naast SVBC bracht, maar zijn snel dalende inzet belandde op de lat.

In de tweede helft was Danny Kolp vlak na rust dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij verzuimde de bal van dichtbij binnen de palen te schieten. Het toegestroomde publiek kon daarna gerust een kop koffie drinken in de kantine, want erg veel viel er de daaropvolgende 30 minuten niet te beleven. Pas in de slotfase werd het weer spannend, helemaal toen Weishaupt in de 82e minuut het harde werken van zijn team eindelijk beloonde met de 1-1. GKC maakte vanaf dat moment het meeste aanspraak op de overwinning, maar door een blunder van keeper De Vries kon Funke zijn tweede van de middag maken. Van zo'n 25 meter kon hij de bal in een leeg doel werken en bezorgde zo zijn ploeg de koppositie in de vijfde klasse D zondag met 13 punten uit vijf wedstrijden. GKC volgt met 12 punten uit eveneens 5 wedstrijden nog wel op de tweede plaats, hekkensluiter is JVV met 2 uit 4.