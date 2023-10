Wereldgoal Willems en Funke on fire: Bekijk nu aflevering 8 van Onze Club

VOETBAL - ACV blijft maar winnen in de Tweede Divisie. De formatie van trainer Ruud Jalving won gisteren voor de derde keer op rij (bij ADO'20) en klimt daardoor naar plek 4. In Onze Club uiteraard de beelden van de hoogst spelende Drentse amateurclub.

Maar er is veel meer te zien in aflevering 8 van seizoen 12. Wat te denken van de weergaloze treffer van VKW'er Anjo Willems in het uitduel tegen SVBO in de 1e klasse J. Beide clubs gingen vanmiddag op jacht naar de eerste zege van het seizoen.