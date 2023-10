WKE'16 krijgt weer deksel op de neus: 'Deze komt wel even aan'

VOETBAL - WKE'16 kwam vanmiddag op bezoek bij GVAV-Rapiditas nog terug van 2-0 achter, maar de laagvlieger in de eerste klasse J moest in de blessuretijd alsnog de 3-2 slikken.

In de eerste helft verzuimden de Emmenaren te score te openen. "Het had misschien wel 0-2 kunnen staan", aldus trainer/coach van WKE'16 Nico Haak. "Na een terechte rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler van GVAV-Rapiditas, stonden we in de kleedkamer met 2-0 achter."