Roden blijft foutloos in 2I, ook winst achtervolgers Rolder Boys en GOMOS

4-1 tegen Helpman

In eigen huis kwam de ploeg van trainer/coach Rick Slor tegen Helpman terug van 0-1. "Gelukkig maakten we voor rust al gelijk", aldus Slor na 4-1 thuisoverwinning van Rolder Boys. "Met name de tweede helft waren we beter dan Helpman. Al duurde het me te lang voor we het duel beslisten."