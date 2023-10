Bas Dost krijgt steun op social media en laat van zich horen: 'Bedankt voor alle support'

Dost zelf heeft inmiddels van zich laten horen vanuit het ziekenhuis via de Instagram-account van zijn club. "Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!" Onder de post en een eerdere post van NEC over de spits stromen de steunbetuigingen binnen. Onder meer van ploeggenoten Lasse Schöne en Sontje Hansen, maar ook Simon Mignolet, Jari Vlak en Ruud Vormer sturen hartjes richting Dost.