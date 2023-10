Wereldgoal Willems helpt VKW niet, SVBO boekt eerste zege

Welles niet, Wessels wel

Jeroen Welles had de bezoekers een geweldige start kunnen bezorgen, maar de aanvaller van VKW verzuimde om binnen een minuut de 0-1 te maken. Welles probeerde met een boogbal SVBO-doelman Lennon Ebeltjes te verschalken, maar mikte te hoog. Amper een minuut later werd het wel 1-0. VKW-doelman verwerkte een voorzet van Sander Boekholt halfslachtig, waarna Dylan Wessels kon binnentikken.

Daarna was het goed zichtbaar waarom beide ploegen in de kelder van de eerste klasse J bivakkeren. Zowel SVBO als VKW grossierden in onnodig balverlies én in het missen van kansen. Met name Welles aan de kant van de bezoekers. De nummer 9 kreeg voor rust nog twee levensgrote kansen, maar beide waren niet aan hem besteed. Aan de andere kant lieten (tot twee keer toe) Wessels en Ronald Gerdes mogelijkheden op een tweede SVBO-goal liggen.