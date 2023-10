Germanicus blijft foutloos, Dalen blijft sterk volgen in 2H

Dalen - VENO (3-0)

Met zijn vijftigste treffer in de hoofdmacht zorgde Marijn Verdoold voor een mooi slotakkoord in het thuisduel van Dalen tegen VENO. De formatie van trainer Martin Drent blijft daardoor met 10 punten uit 4 duels keurig in het spoor van Germanicus. Niels Koert was met zijn vierde en vijfde treffer van het seizoen verantwoordelijk voor de 1-0 en 2-0.