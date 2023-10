De Treffer'16 boekt tweede zege in 2023 en is hekkensluiter af

VOETBAL - Op 9 april won De Treffer '16 uit 2e Exloërmond voor het laatst een officieel duel. Destijds werd Pekelder Boys met 1-2 verslagen. Pas 204 dagen later is de volgende overwinning een feit: VIOS uit Oosterhesselen wordt met 1-4 verslagen. Voor de Drentse club betekent het de tweede zege in dit kalenderjaar.