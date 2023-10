Trotse Harjan Visscher uit Nijeveen over WK-winst in Taiwan: 'De hele zaal was tegen ons'

KORFBAL - 26 jaar en jezelf dan al tweevoudig wereldkampioen mogen noemen. Het is niet voor veel sporters weggelegd, maar voor korfballer Harjan Visscher uit Nijeveen sinds gisteren de realiteit. Hij legde met TeamNL beslag op de achtste opeenvolgende wereldtitel door op het WK in Taiwan het gastland met 27-9 te verslaan. "Ik sta er niet altijd bij stil, maar ik ben erg blij en trots op m'n prestaties tot nu toe", stelt Visscher.

TeamNL freewheelde probleemloos door het toernooi. De ene na de andere tegenstander werd met ruime cijfers aan de zegekar gebonden. In tegenstander Taiwan trof het de laatste te nemen horde. Dat team debuteerde voor eigen publiek in een WK-finale. De ambiance in de finale stelde dan ook niet teleur.

Taiwanese heksenketel

"Die complete hal zat vol Taiwanezen. De hele zaal was tegen ons. Toen ze ook nog eens het eerste punt van de wedstrijd scoorden, kwam er een geweldig geluid van de tribunes af. Dat deed gewoon pijn aan je oren. Ik vond het geweldig om mee te maken."

Want na een openingsfase die gelijk op ging, trok Nederland de wedstrijd naar zich toe en bouwde het de voorsprong gestaag uit. Wellicht kwam dat door de uitgebreide voorbereiding, waar bondscoach Jan Niebeek - naast een uitgebreide analyse - voor iedere speler een presentje tevoorschijn toverde.

Klus geklaard

"Sushistokjes met daarop de tekst 'WK Taiwan 2023'. Dat is wel iets wat je bijblijft", vertelt Visscher. Het had het gewenste resultaat, want na de laatste buzzer barstte het Nederlandse feestje los. Het feest na afloop was ook gedenkwaardig, want in het hotel werd met alle teams gezongen en gedronken. "Ook een redelijk uniek verschijnsel, want dat zie je niet bij heel veel sporten voorbijkomen." Na de pre-party werd het nachtleven in Taiwan nader onderzocht. "Het was een lange nacht. Laat ik het daarbij houden", lacht Visscher.

En zo is de klus geklaard. De WK-beker gaat mee naar huis, Visscher stond in de finale in de basis en heeft mede daardoor de vijftig interlands aangetikt. "Mijn toernooi is geslaagd. Ook op dat aantal interlands ben ik erg trots. Het was een en al genieten." Dat betekent dat het normale leven weer staat te wachten, waarin Visscher werkzaam is bij een detacheringsbureau. "Ja dat is even wennen, want je leeft hier in zo'n bubbel. Maar ach, ook dat went snel genoeg weer. En ik kijk er eerlijk gezegd ook wel weer naar uit om het dagelijkse ritme op te pakken."

Volgend WK op eigen bodem

En zo mag Harjan Visscher zich op 26-jarige leeftijd een tweevoudig wereldkampioen noemen. Over vier jaar kan hij zijn trilogie voltooien, als het WK Korfbal neerstrijkt in eigen land. "Daar hoop ik natuurlijk weer bij te zijn, maar daar ben ik nu nog niet mee bezig. Ik ben meer iemand die van dag tot dag leeft. Ik zie het wel, maar ben heel blij met wat ik tot nu toe allemaal bereikt hebt."